Ultime Notizie Roma del 12-03-2024 ore 08 | 10

(Di martedì 12 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio un fisco amico che offre la possibilità di pagare tutto ma in tempi congrui uno dei due pilastri della riforma della discussione contenute nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri L’altro pilastro della razionalizzazione del sistema partire da fare pulizia nel magazzino che ammonta dato al 31 dicembre 2023 a più di 1200 miliardi di euro una mole enorme che si perde negli anni e che prezzo si riferisce a persone ormai defunto nullatenente per vari motivi non riferibili dal 2025 le cartelle non riscosse entro 5 anni saranno caricate automaticamente si passa dalle 72 rate attuali a un massimo di 120 rate Dunque sono Orizzonte di 10 anni dipendente Del Grosso aerospaziale statunitense Boing denunciato pubblicamente violazione degli standard di sicurezza nei ...

