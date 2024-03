Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Camarda, addio Milan? L’Inter (e altre squadre) pronta a far suo l’attaccante Camarda lascerà il Milan per l’Inter? Ledi. Napoli Auriemma: «Ecco chi saranno tecnico e DS» Le parole di Raffaele Auriemma sul futuro allenatore e direttore sportivo del Napoli: «Ci sono due nomi in ...