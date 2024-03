UFFICIALE | Logan Paul rivela la sede di Summerslam 2024!

(Di martedì 12 marzo 2024) Durante l’ultimo episodio del suo podcast, lo US Championha confermatoe data di, confermando i rumor delle ultime settimane. Sarà infatti il Cleveland Browns Stadium dell’omonima città dell’Ohio ad ospitare, il prossimo 3 agosto, il Biggest Party of the Summer. Ecco qui di seguito l’estratto dell’annuncio della Social Media Megastar:vs LeBron?! @WWEreturns to Cleveland on August 3 pic.twitter.com/cgrfl47wBO— IMSIVE (@imsive) March 12,

