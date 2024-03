UeD anticipazioni | Brando Ephrikian ha scelto | che ha risposto lei

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo settimane di attesa, puntate disertate e forti incomprensioni, finalmenteha compiuto la sua scelta. Nella registrazione di Uomini e Donne del 12 marzo il tronista ha concluso il suo percorso. La scelta diè stata Raffaella Scuotto. Tra lui e la ragazza non sono mancate certamente delle discussioni in tutto questo periodo, al punto da spingere la giovane a dichiarare anche che sarebbe stata un «No» in caso di scelta, ma sarà stato davvero così? Decisamente no. Per fortuna, il trono disi è concluso con un lieto fine, in quanto la corteggiatrice gli ha detto di «Si». I due, così, hanno lasciato la trasmissione insieme. IN AGGIORNAMENTO