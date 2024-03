Ue | Per Gaza aiuti e pausa umanitaria

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 12 marzo 2024) 20.25 La nave salpata da Cipro per"trasporta il tipo più elementare di aiuto umanitario e quello più necessario: il cibo, per una popolazione che si trova in una catastrofe". Così la presidente della Commissione Ue, von der Leyen,al Parlamento Ue in plenaria. "C'è solo un modo per ripristinare un flusso adeguato diumanitari:ha bisogno di unaimmediata". Lavorare con l'Unrwa, e "fare in modo che ogni euro che investiamo sia speso secondo le nostre regole e raggiunga chi ne ha bisogno", conclude.