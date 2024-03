Ue | Europarlamento approva accordo su direttiva “case green”

(Di martedì 12 marzo 2024) Bruxelles, 12 mar. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo hato in via definitiva, oggi a Strasburgo, con 370 voti contro 199 e 46 astenuti, l’raggiunto in “trilogo” con il Consiglio Ue sulla cosiddettasulle “”, che stabilisce nuove regole per le prestazioni energetiche nell’edilizia, allo scopo di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici nel settore entro il 2030, e di pervenire alla neutralità climatica entro il 2050. Innanzitutto, laprevede che tutti gli edifici privati di nuova costruzione siano a emissioni zero a partire dal 2030, mentre i nuovi edifici occupati dalle autorità pubbliche o di loro proprietà dovranno raggiungere quest’obiettivo due anni prima, a partire dal 2028. Per gli ...

