Udinese vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 12 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I friulani vogliono sfruttare il turno casalingo per avvicinarsi alla salvezza, mentre i granata non hanno ancora abbandonato il sogno europeo.vssi giocherà sabato 16 marzo 2024 alle ore 15VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con la vittoria esterna ottenuta sul campo della Lazio, i friuliani hanno fatto un grosso passo avanti ai fini della salvezza, portanto a tre il vantaggio sulla zona retrocessione. Fondamentale per la squadra di Cioffi essere ritornati ad esultare dopo che nelle precedenti quattro giornate erano arrivati cinque punti. I granata vivono un periodo anonimo con più bassi che alti, ma nonostante ciò possono ancora dire la loro per un posto in Europa, distante sei punti. Nelle ...