Udine | l’università cerca candidati obesi per uno studio sulle diete

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – In partenza aldiun progetto di ri, promosso dal Dipartimento di Medicina, su esercizio fisico e/o dieta in adulti maschi contà: unoper il quale l’Ateneo è alla ridi volontari disponibili a sottoporsi ad alcuni questionari, misurazioni e test e a seguire, per 24 settimane, alcune indicazioni nutrizionali o riguardanti l’attività fisica. L’iniziativa, proposta nell’ambito del Corso di laurea in Scienze motorie, è destinata a uomini di età compresa tra i 20 e 40 anni, con un indice di massa corporea maggiore o uguale a 30 Kg/m2 ed esenti da gravi patologie cardiache, metaboliche, polmonari e osteo-articolari. Il progetto di riprenderà il via in aprile e il coinvolgimento dei ...