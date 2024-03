Udine | arrivano 67 posti di asilo nido comunale in più dal 2024 25

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 12 marzo 2024)sufficienti per tutte le domande, orari di servizio in linea con le richieste delle famiglie, per conciliare al meglio il tempo tra famiglia e lavoro, estensione delle possibilità educative per la fascia 0-3 anni. Sono questi gli obiettivi a lungo termine dell’amministrazione della Giunta guidata dal Sindaco Alberto Felice De Toni, che da subito ha impresso una svolta sui servizi comunali dedicati all’istruzione e in generale alle fasce più giovani: “Vogliamo chesia una città per famiglie, attrattiva e con servizi all’avanguardia” spiega il Sindaco. “Per questo abbiamo investito sui servizi scolastici, sui centri estivi, sui servizi mensa, sull’ampliamento dell’orario scolastico, sull’aumento neinidi convenzionati. Un lavoro che abbiamo impostato dall’insediamento e che adesso si arricchisce ...