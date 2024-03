Ucraina | scontri in zone confine russe

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 12 marzo 2024) 11.13 Partigiani russi filo-ucraini sono entrati dall'nelle regionidi Belgorod e Kursk, hanno preso il controllo della città didi Luzova Rudka e stanno avanzando in più direzioni in territorio russo. Così via Telegram gli stessi volontari, che riferiscono dia Tyoktino(Kursk). Anche Mosca riferisce di combattimenti: "Fermato un tentativo da parte del regime di Kiev di entrare in territorio russo nelle regioni di Belgorod e Kursk Uccisi fino a 60 terroristi russi e distrutti 5 tank e un blindato".