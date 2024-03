Ucraina | perché Europa e Stati Uniti non usano i beni russi confiscati per aiutarla?

(Di martedì 12 marzo 2024) L'Occidente rischia di pagare con ritorsioni e perdita di forza finanziaria il ricorso agli asset congelati di Mosca per andare in soccorso di Kyiv

Il contesto è cambiato e la Cina intende sfruttarlo al meglio. Ecco cosa si nasconde dietro la missione di Li Hui in Europa The post Il tour europeo dell’uomo di Xi: perché la Cina torna a ... (it.insideover)

Ucraina, Zelensky: "Avanzata Russia si è fermata". Ma Mosca ha il triplo di munizioni: ... secondo il ministro degli esteri Kuleba, andrebbero inviate subito perché ormai "la strategia di far arrivare gli aiuti all'Ucraina goccia a goccia non funziona più". Una richiesta che, nonostante l'...

Continua l'avanzata dei partiti di estrema destra in Ue. Cosa significa per le Europee: ... come ad esempio la guerra in Ucraina. vedi anche Elezioni in Olanda, vince l'estrema destra di ... islamofobo e nazionalista, nel 2004 esce dal Partito popolare per la libertà e la democrazia perché ...