Ucraina | nuovo pacchetto di armi Usa | “Basteranno solo per un paio di settimane”

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'amministrazione Biden ha annunciato oggi che invierà aiuti militari all'per 300 milioni di dollari. Si tratta del primoche Washington invia dallo scorso dicembre a Kiev, che ha sempre più disperato bisogno die munizioni. Mentre la Casa Bianca vede da mesi bloccato dai repubblicani al Congresso un disegno di legge supplementare che include 60 miliardi di dollari destinati all'. "Le truppe ucraine hanno combattuto e combattono coraggiosamente in questa guerra, ma ora sono costrette a razionare le munizioni, pressate su più fronte, e stiamo vedendo gli effetti sul campo di battaglia", ha detto il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, parlando alla Casa Bianca. "Così oggi, a nome del presidente, annuncio un ...

