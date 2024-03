(Di martedì 12 marzo 2024) Secondo il ministero della Difesa, le truppe sono avanzate anche in altri punti del fronte nella regione di Donetsk. 007 russi: "Fermata infiltrazione di sabotatori a Kursk, 100 i morti" Le forze russe hanno assunto il controllo di, situata a nordovest della città di Donetsk, nell'orientale. Adrlo è stato oggi, 12

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 12 marzo, in diretta. Spia Ucraina tenta di uccidere i comandanti con il veleno (corriere)

Ucraina, Mosca annuncia conquista Nevelske. Blitz ribelli pro-Kiev in territorio russo: Per Mosca le truppe sono avanzate anche in altri punti del fronte nella regione di Donetsk. 007 russi: 'Fermata infiltrazione di sabotatori, 100 i morti' ...adnkronos

Russia, drone ucraino si schianta su un edificio a Belgorod: La città russa di Belgorod è stata colpita da un attacco ucraino. Il governatore locale Vyacheslav Gladkov ha fatto sapere che un drone ha preso di mira un ...lapresse

Haiti ha bisogno di aiuto: I bambini che vedete qui sopra si sono rifugiati in una scuola per sfuggire alle violenze che infiammano Haiti, la più giovane repubblica dei Caribi, la prima dove gli schiavi si ribellarono vittorios ...corriere