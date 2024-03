Ucraina | Caracciolo a La7 | “Il Papa ha detto una cosa contraddittoria | se ti arrendi non puoi negoziare La trattativa va fatta presto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) “Francesco haunasull’: arrendetevi e negoziate. Le due cose non stanno insieme: se tinon, perché se tuti, non hai più nulla da dire e sei alle condizioni che ti mette Putin. Se invece, come credo, è possibile– ma bisogna farlo, perché se continua così tra un anno dell’non resta molto – allora forse riusciamo a salvare il salvabile”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes Luciocommenta le discusse parole diFrancesco sulla guerra in(“È più forte chi pensa al popolo, chi ha il ...