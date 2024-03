Ubriaco investe in pieno auto che lo precede in autostrada | vettura esplode e si ribalta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Terribile incidente a Cambridgeshire, in Inghilterra. Un uomoalla guida di un’che procede a tutta velocità sull’strada, incurante delle vetture che lo precedono, fino a investirne una inche viene letteralmente sbalzata in altro prima dire e ricadere completamenteta. Queste le terribili immagini condivise dalla polizia inglese. Il fatto risale al 14 settembre dello scorso anno ma solo nei giorni scorsi si è arrivati a sentenza per l’mobilista responsabile, un 27enne ora condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione della pena, sospensione della patente di guida per tre anni e 150 ore di lavoro socialmente utile non retribuito. I fatti lungo l’strada britannica A14 a Bar Hill ...