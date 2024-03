Ubriaco distrugge la distesa di un ristorante in zona Gattaglio a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – Unha danneggiato ladi unnel quartiere. Poi all’arrivo della polizia che lo ha fermato, è stato trovato in possesso di droga che nascondeva in tasca. È successo nella notte tra venerdì e sabato scorso quando alcuni residenti hanno allertato la questura segnalando la presenza di un uomo che, visibilmente alterato, stava dando fastidio. Sul posto sono arrivate le Volanti. Ma lui, alla vista degli agenti, ha cominciato ad urlare e a scaraventare un tavolo dellaestiva di un localendolo. Le forze dell’ordine sono riusciti a bloccarlo per poi portarlo in caserma dov’è stato identificato e perquisito. Il 55enne italiano, pluripregiudicato, è stato trovato con 8 grammi ...