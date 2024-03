Turchia | scoperto il “pane più antico del mondo”

(Di martedì 12 marzo 2024) È statoin un sito archeologico di Çatalhöyük, un’antichissima città della, quello che gli esperti ritengono essere il pezzo dipiùdel. Si tratta di una piccola pagnotta di una decina di centimetri, non cotta al forno ma fatta fermentare nel 6.600 avanti Cristo, nel cuore del Neolitico. Ciò significa che ha 8.600 anni. A determinarlo sono stati gli scienziati del Centro di ricerca e applicazione della scienza e della tecnologia (B?TAM) dell’Università Necmettin Erbakan e del TÜB?TAK Marmara Research Center (MAM). “Possiamo dire che questo ritrovamento a Çatalhöyük è ilpiùdel. Considerando l’osservazione, l’analisi e la datazione di questo residuo organico, ha circa 8.600 anni”, ha sottolineato ...

