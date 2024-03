Tumore al cervello asportato in chirurgia transulcale su paziente sveglio | è la prima volta in Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Per lainè stato eseguito un intervento insu unper l’asportazione di unal. È successo all'ospedale Maggiore di Cremona, dove un uomo di 50 anni, proveniente dalla provincia di Milano, si è sottoposto al delicato intervento, effettuato dall'equipe di Neurodiretta da Antonio Fioravanti. Il chirurgo: “Ripilotato durante l’operazione” "La combinazione di queste procedure è indicata per lesioni profonde e difficili da raggiungere, in cui latradizionale comporterebbe una maggiore sofferenza per il— spiega Fioravanti —. Durante l'operazione, il ...