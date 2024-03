Trussardi passa al gruppo Miroglio | finalizzata l’acquisizione

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (askanews) – Ilha finalizzatodidal fondo QuattroR, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione avviata dalla maison milanese, tra i simboli dell’italianità nel mondo, con l’obiettivo di valorizzare il marchio e garantire la continuità industriale.entrerà a far parte delcome brand indipendente mantenendo la sede nella città di Milano. Il perimetro dell’operazione include una rete di 15 punti vendita posizionati strategicamente in Italia, l’archivio storico e i diritti di licenza.adotterà una strategia di crescita multicanale, con particolare attenzione ai mercati chiave dell’Italia, dell’Est Europa e del Medio Oriente, dove il brand gode di una ...

