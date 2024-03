Truppe Nato in Ucraina | il segreto di Pulcinella

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo l’affermazione poco attenta del presidente francese Macron, che ha ipotizzato l’invio diin, ora anche il ministro degli Esteri polacco Radek Sikorski, venerdì scorso, ha affermato che la presenza di militari dell’Alleanza è una realtà: “I soldati dellasono già presenti in. E vorrei ringraziare gli ambasciatori di quei paesi che hanno corso questo rischio. Questi paesi sanno chi sono, ma non posso rivelarli. Contrariamente ad altri politici, non elencherò questi paesi", ha detto Sikorski. La realtà è che l’sta perdendo terreno sotto gli attacchi russi ed è a corto di uomini e munizioni, o almeno questo vuole fare apparire da quando il Congresso degli Stati Uniti sta trattenendo gli aiuti inizialmente promessi. La gaffe più grande è stata quella del cancelliere ...

