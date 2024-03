Trump vuole vendere social Truth | ha chiesto a Musk se vuole comprarlo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Donaldhaa Elonsecomprare, ilmedia che l'ex presidente si è creato quando era stato messo al bando, a seguito dell'assalto al Congresso, da tutte le principali piattaforme, a partire da Twitter ora diventata X nella mani del fondatore di Tesla. E' quanto rivela il Washington Post, citando fonti informate sui colloqui tra i due avvenuti la scorsa estate., che nel 2022 ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, non avrebbe mostrato interesse circa l'offerta di acquisizione delmedia di, che in effetti non è mai diventato molto popolare e che all'epoca della conversazione era coinvolto ...