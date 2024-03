Trump | Hitler fece anche cose buone | ammiro gestione dell' economia e presa sui generali | le rivelazioni nel libro del giornalista Jim Sciutto

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono state diverse le occasioni in cui l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha espresso una parziale ammirazione nei confronti di Adolf. A raccontare le ideologie del tycoon è Jim, anchormana Cnn, nel suo nuovo“The return of great powers".: "anc

Contro Donald Trump , ex presidente degli Stati Uniti, favorito secondo i sondaggi per diventarlo nuovamente alle Presidenziali di novembre, ogni colpo basso è permesso: anche estrapolare alcune ... (liberoquotidiano)

Donald Trump, l'ultima balla sul tycoon: "Un ammiratore di Hitler": Quando era presidente Donald Trump espresse in più di un'occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler, sostenendo che il Fuhrer avesse fatto anche "alcune cose buone". Lo conferma un nuovo libro… Leg ...informazione

Campo largo in bilico, Salvini perde 120.000 voti. Le prime pagine: Riscossioni Fisco in 5 anni, assolti padre Renzi e Lotti per Consip, Trump elogia Hitler, Biden contro Netanyahu, truppe Nato in Ucraina ...policymakermag

Trump: “Hitler un tipo tosto che fece anche cose buone”. Vi ricorda qualcuno: Dal “fantastico” Viktor Orban al “brillante” Xi Jinping fino al “buon” Vladimir Putin, non è un segreto che se Donald Trump tornasse alla Casa Bianca la politica estera degli Stati Uniti prenderebbe u ...blitzquotidiano