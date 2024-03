Truffano anziana fingendosi avvocati del figlio | arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno contattato al telefono un’di Ponteranica (Bergamo), spacciandosi per glidelrimasto coinvolto in un ipotetico incidente stradale, da lui causato con un’auto senza assicurazione, e chiedendole del denaro. I due truffatori sono stati però rintracciati edai carabinieri di Zogno e Napoli Stella, che hanno eseguito un’ordinanza del gip di Bergamo per truffa. Truffa che risale allo scorso novembre, quando riuscirono a farsi consegnare 7 mila euro tra denaro e gioielli dalla donna: i soldi sarebbero serviti, la scusa, a evitare una condanna al. Ottenuto il denaro, si erano dileguati. Dalle indagini – e grazie ad alcune riprese video di telecamere della zona – i carabinieri sono risaliti ai due presunti truffatori, che in giornata ...