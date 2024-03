Truffa del sì | attenzione ai call center truffaldini | ecco cosa succede

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Nell’era digitale, le truffe telefoniche continuano a essere una minaccia persistente, con ildini che adottano tecniche sempre più sofisticate per ingannare i consumatori. Tra queste, ladel “sì” sta guadagnando notorietà, sfruttando la semplicità e la routine delle conversazioni telefoniche per compiere frodi. Esploriamo assieme come funziona questa, vediamo alcuni consigli per riconoscerla e suggerimenti per proteggersi da questi sistemi fraudolenti. Cos’è ladel “Sì”? La(detta anchedel si) inizia con una chiamata da parte di unche sembra legittimo. Durante la conversazione, iltore cerca di portare la vittima a rispondere ...