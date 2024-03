Trovato ordigno bellico al largo di Punta Marina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Lo hanno individuato in alto mare, durante le operazioni di bonifica preventiva. Gli addetti della società ’Drafinsub’ si sono accorti che c’era qualcosa di strano nei rilevamenti propedeutici al cantiere del rigassificatore. E quel qualcosa era un. Un grosso proiettile, rinvenuto aldi, che sarà fatto brillare lunedì prossimo. Il proiettile (nella foto a fianco), di fabbricazione italiana e avente dimensione di 200 mm, è stato rimosso il 27 febbraio dal luogo di rinvenimento dai militari del Comsubin, interessati al riguardo e coordinati dalla Prefettura di Ravenna in collaborazione con la locale Capitaneria di Porto, in modo tale da consentire prontamente la ripresa in piena sicurezza dei lavori riguardanti la messa in opera del rigassificatore. ...