Troppo vento | difficoltà per aereo | atterraggio in altro aeroporto VIDEO

(Di martedì 12 marzo 2024) Non pocheper unche, per via del fortissimo, è stato costretto ad atterrare in unLe condizioni climatiche, specialmente di questi ultimi giorni, possono fare davvero dei brutti scherzi. Basta chiedere al pilota di undella compagnia “Transavia” che è stato costretto ad atterrare in unrispetto a quello che gli era stato stabilito. Motivo?. Il maltempo, quindi, continua a condizionare non poco il nostro Paese: tra (appunto), piogge e molto. In particolar modo al Sud dove in Puglia questo fenomeno sta creando non pochi problemi.per ...

Come vestirsi quando c'è vento: guida al look perfetto per l'arrivo della primavera: Un'alternativa sempre valida è il cappuccio, parte dell'outfit a strati che, per i giorni in cui il vento soffia forte, è sempre l'opzione migliore. Usare la tecnica del layering aiuterà non solo a ...vogue

Nel calcio e nel basket Brindisi è ultima: il doppio lato di una stagione disastrosa. E all'orizzonte c'è l'inferno: Dal paradiso all'inferno nell'arco di una sola disastrosa stagione. Lo sport brindisino si trova oggi di fronte a un punto di non ritorno, uno snodo determinante che rischia di portare le ...quotidianodipuglia

Cara sinistra, il vento non sta cambiando. La riflessione di Polillo: Tutto si può dire degli italiani, ma non che non abbiano accettato la logica del cambiamento. Lo hanno fatto nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Nel sostenere con pazienza certosina la ...formiche