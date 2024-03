Troppe violenze ai sanitari negli ospedali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Durante la pandemia di Covid gli angeli azzurri erano trattati come eroi. Finita l’emergenza, pazienti e familiari sono tornati a insultarli, maltrattarli, spesso aggredirli fisicamente. Nei reparti,ambulatori e nelle sale d’attesa deglie delle strutturee dell’Asst di Lecco l’anno scorso si sono verificate almeno 25 aggressioni fisiche, 61 verbali e in un caso contro le attrezzature cliniche. Lo rendono noto i manager della sanità pubblica in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatorie socio-che si celebra oggi. La maggior parte degli episodi sono accaduti nei Pronto soccorso -26 -, o nelle aree di degenze, dove se ne sono registrati 36, sebbene 19 casi hanno avuto come teatro i servizi ...