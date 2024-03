Trento-Civitanova | Champions League volley 2024 | orario andata semifinale | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Domani, mercoledì 13 marzo (ore 20.30), si gioca, scoppiettante derby azzurro valido per l’delladella CEV2023-dimaschile. Si annunciano fuochi d’artificio e scintille nella sfida tra le squadre di Fabio Soli e Gianlorenzo Blengini, che mette in palio un posto per l’ultimo atto della massima competizione europea. Due stati d’animo opposti per le due squadre, conavanti 2-0 nella serie dei quarti di finale per lo Scudetto e invecespalle al muro. I ragazzi di Fabio Soli stanno rispondendo alla grande all’assenza per infortunio di Sbertoli, e nonostante qualche lampante e più che comprensibile difficoltà stanno continuando a vincere le ...