Trent’anni dall’uccisione di don Peppe Diana | le iniziative

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTante, tra convegni e incontri, verso il trentennale dell’uccisione di don, che il 19 marzo porteranno a Casal di Principe (Caserta) migliaia di studenti. In questa ultima settimana, già oggi è in programma il convegno a Napoli alla Pontificia facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, dal titolo “Il contesto, l’impegno e l’eredità pastorale di un martire”, a cui partecipa anche l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Giovedì 14 marzo (ore 19.30) a Casal di Principe, alla Chiesa di San Nicola di Bari, dove Donera parroco e fu ucciso, è previsto l’incontro con i sacerdoti della Forania sul documento “Per amore del mio popolo non tacerò”, realizzato dai Vescovi del 1982. A seguire, la proiezione in anteprima del documentario realizzato da Tv2000 dal titolo ...