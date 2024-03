(Di martedì 12 marzo 2024) Cresce laspezzina delitaliana della cucina. Nel corso di una serata svoltasi al ristorante ‘Il Tritone di Claudio’, a Fezzano di Porto Venere, dedicata all’illustrazione delle iniziative in cantiere nel quadro dell’attività istituzionale volta a promuovere la cultura e l’identità del cibo dei territori, hanno fatto il loro ingresso tre. Si tratta del comandante Giampaolo Trucco, ufficiale di Comsubin – dove attualmente ricopre gli incarichi di capo ufficio materiali subacquei e di capo reparto del Supporto del gruppo operativo subacquei –, dell’ingegnere Massimiliano Ghirlanda, amministratore delegato di Euroguarco Spa, eccellenza industriale spezzina specializzata nella produzione di guarnizioni e sistemi per l’impiantistica, e il dottor Giorgio Pellitteri, già dirigente del ...

Tre nuovi soci per l’Accademia. Delegazione ospite al ’Tritone’: Cresce la delegazione spezzina dell’Accademia italiana della cucina. Nel corso di una serata svoltasi al ristorante ‘Il Tritone di Claudio’, a Fezzano di Porto Venere, dedicata all’illustrazione delle ...lanazione

VELOCAR ATTIVI IN TRE nuovi SEMAFORI: Vengono attivati alla mezzanotte di mercoledì 13 marzo i tre nuovi Velocar omologati per la rilevazione elettronica delle infrazioni semaforiche che in queste settimane sono stati installati, come ann ...tvqui

Lamezia, Vescovo istituisce tre nuovi accoliti: la cerimonia in Cattedrale: Lamezia Terme – Giorno di grande festa e commozione per la chiesa lametina e i suoi tanti fedeli stante nell’accoglienza di tre nuovi accoliti. A palesare questo lieto evento è stato il vescovo Serafi ...lametino