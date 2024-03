Trasporta carne e surgelati 'al caldo'. Autista multato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Viareggio, 12 marzo 2024 – I poliziotti della stradale di Viareggio hanno intercettato al casello autostradale di Versilia e in piena notte, un furgone frigo condotto da un cittadino argentino di 23 anni residente ad Asti. Alla richiesta di aprire i portelloni per controllare il caricoto si è presentato uno spettacolo che non ha lasciato alcun dubbio sulla irregolarità del trasporto:bovina e suina, pollame, panini e prodottiin busta ad una temperatura di conservazione superiore a quella di legge; il tutto destinato alle tavole di ignari cittadini. Il conducente, proveniente da Pomezia (Roma) era diretto a Torino per una fiera di street food ed è stato quindi sanzionato per mille euro e laposta a disposizione della Asl di Lucca per ulteriori controlli e poi per la distruzione.