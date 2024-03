Trasferimento | quali criteri per l’assegnazione di una cattedra interna e di una cattedra orario esterna disponibii nella stessa scuola?

Mobilità docenti 2024: lo scorso anno ho ottenuto Trasferimento, posso presentare domanda: e in base al quale il docente, che ottiene un Trasferimento in una delle preferenze puntuali di sede (ossia in scuola) espresse nella domanda, non può presentare domanda di mobilità per tre anni ...orizzontescuola

La Commissione UE viola le norme privacy usando Microsoft 365: ecco le misure correttive dell’EDPS: Anche la Commissione europea è finita sotto la lente del Garante europeo (EDPS) per aver violato il Regolamento (UE) 2018/1725, vale a dire la legge in materia di protezione dati per istituzioni e org ...cybersecurity360