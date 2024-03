Trapianto a rischio per 6 euro al tassista | l’autista | “Non mi ero accorto dello zaino del cliente”

(Di martedì 12 marzo 2024) È stato ascoltato ilche ha messo aildi rene di un 50enne suo cliente per seimancanti al suo compenso. L'uomo ha sostenuto di non essersilasciato dal muratore sul sedile della sua auto.

Un uomo maliano di 50 anni ha rischiato di perdere un trapianto di rene a causa di un taxi che si è rifiutato di aspettare che l'uomo prelevasse i soldi per pagare la corsa. Lo scrive il Corriere ... (gazzettadelsud)

Il tassista e il Trapianto a rischio per sei euro, le versioni diverse di cliente e autista: «Lo zaino Non l’ho visto»: L’autista sentito dai vigili: «Non so nulla dei documenti sanitari del cliente». Ma Kanda Kouyatè dice: «È stato lui a dirmi di lasciarlo nell'auto» ...torino.corriere

Trapianto a rischio, le scuse del tassista: E' ricoverato in terapia intensiva, in fase di netto miglioramento ma ancora molto debole per il postumi del Trapianto di rene a cui si è sottoposto una settimana fa. Kanda Kouyatè, muratore 50enne di ...tgcom24.mediaset