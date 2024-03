Trap | una leggenda amata da tutti Domenica spegnerà 85 candeline poi festa per mezzo secolo di panchine Un vincente nato | fra “fischi“ e battute

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Mola Ottantacinqueda spegnere fra pochi giorni,17 marzo. E cinquant’anni dida festeggiare qualche settimana dopo (14 aprile). All’alba della primavera un pieno di ricordi e di emozioni affolla la mente di Giovanniattoni, uno dei personaggi più amati nel Belpaese. Un mito che ha sempre riunito e mai diviso, soprattutto un: da giocatore prima (esordio nel calcio professionistico nel 1958 in Milan-Como) e come allere dopo (debutto nel 1974 in Milan-Napoli). Una vita nel pallone per lui, da sempre uomo innamorato del calcio. Ottantacinque anni vissuti inseguendo il sogno che aveva sin da bambino (primi calci sui campetti di terra dell’oratorio San Martino, a Cusano Milanino) sempre col sorriso sornione, lo sguardo vivace e incuriosito, ...