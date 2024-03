Tragico incidente in Fi-Pi-Li | Massimo Salani muore nello schianto contro un tir

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 – Unodevastante, poco dopo le 21 di ieri sera, ha ucciso, 52 anni, originario di Prato e residente a Scandicci. L’è avvenuto sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li), nel tratto di superstrada immediatamente successivo all’uscita di Scandicci, in direzione Livorno., alla guida di un piccolo furgone, non è riuscito a frenare in tempo e ha tamponato un tir fermo per avaria. L’impatto è stato violentissimo, il furgone è rimasto incastrato sotto il rimorchio. Il 52enne, imprigionato tra le lamiere, è rimasto ferito in modo gravissimo, e nonostante il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, che hanno messo in atto qualsiasi manovra di rianimazione, il personale medico non ha potuto fare altro che ...