Traffico Roma del 12-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità riattivato il servizio della metro B precedentemente sospeso tra EUR Fermi Laurentina nelle due direzioni a Monteverde resta chiusa via Federico Ozanam per una voragine tra Piazza San Giovanni di Dio via Fabiola In quest’ultima direzione lavori sui binari del tram tram via dei Reti e viale dello Scalo di San Lorenzo con parziale chiusura di via dei Reti Per quel che riguarda il servizio tranviario la linea 2 continua a essere sostituita da busso lungo tutto il percorso è linea 3 è sostituita da buste tra Porta Maggiore Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia sul bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento proseguono anche i lavori sulla sede tranviaria di Ponte Matteotti con chiusura della corsia riservata ai tram in direzione del Lungotevere delle Navi e deviazioni per 10 ...