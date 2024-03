Traffico Roma del 12-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione code a tratti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dallaFiumicino alla Ardeatina rallentamenti e code persu via del Foro Italico potrà Corso Francia via dei Campi Sportivi verso la Salaria altri rallentamenti sulla stessa Salaria da via del Foro Italico a via dei Prati Fiscali Verso il raccordo si rallenta poi sulla Cassia all’altezza di via di Grotta Rossa Nelle due direzioni sempre perrallentamenti su via Cristoforo Colombo tra Vitinia e Acilia verso Ostia è lunga via Ardeatina all’altezza di via di Castel di Leva infine una notizia che ci arriva dai porti momentaneamente sospeso il servizio della linea B della metropolitana 3 Eur Fermi e Laurentina nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...