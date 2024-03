Traffico Roma del 12-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità di oggi su Viale Tiziano al quartiere Flaminio lavori di potatura tra via rabirio è largo Ignazio jacometti fino alle 17:30 di domani pomeriggio manifestazione via XX Settembre dalle 11 alle 14 presso il Ministero dell’Economia e finanze possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante Vi ricordo dalle 21 per lavori chiuso sul ponte Matteotti Lungotevere delle Navi fino alle 5:30 di domani chiuse anche le laterali verso Piazza delle Cinque Giornate proseguono i lavori lungo i binari di via reti via dello Scalo di San Lorenzo con la parziale chiusura di via dei Reti soltanto la linea 2 continua a essere sostituita da sostituita da Busto tra Portomaggiore e Valle Giulia e la linea 19 sostituita da bussa alla Porta Maggiore e Piazza Risorgimento che i dettagli di queste di ...