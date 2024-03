Traffico Roma del 12-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) LuceverdeTaormina lunghe file sul tratto Urbano della A24L’Aquila trattoria la tangenziale est e poi chiusura per un incidente sulla Nuova Circonvallazione interna per via Nomentana via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni deviazioni sulla complanare in direzione della Batteria Nomentana fine poi per un incidente tra Largo Passamonti viale Castrense in direzione San Giovanni sul grande raccordo anulare auto in colonna per un incidente tra l’area di servizio Casilina e la via Appia mentre fino alle 12 manifestazioni via lacci in corrispondenza di via Vittorio Veneto possibili ripercussioni suldalle 21 per lavori chiuso Ponte Matteotti verso Lungotevere delle Navi fino alle 5:30 di domani mattina chiuse anche le corsie laterali verso Piazza delle Cinque Giornate dettagli di cose di altre notizie potete consultare ...