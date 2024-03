Traffico Roma del 12-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

su Viale Tiziano il quartiere iniziati i lavori di potatura tra via rabirio è largo Ignazio jacometti fino alle 17:30 di domani e manifestazione in via XX Settembre dalle 11 alle 14 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze fino alle 12 invece altra manifestazioni via Lazio in corrispondenza di via Vittorio Veneto ripercussioni aldi zona ricordiamo dalle 21 per lavori chiuso Ponte Matteotti sul Lungotevere delle Navi fino alle 5:30 di domani mattina chiuse anche le corsie laterali verso Piazza delle Cinque Giornate