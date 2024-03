Traffico Roma del 12-03-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Luceverdegiorno 20 Rovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24L’Aquila lunghe file tra il raccordo è la tangenziale est e qui prime code tra piazzale labicano viale Castrense andando in direzione San Giovanni file in entrata raccordo sulla diramazionesud e sul Raccordo Anulare si sta in fila in carreggiata interna tra la Casilina e la fine tratti anche in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina penetrata asulla Pontina all’altezza di Castelno verso l’Eur e rallentamenti in entrata sulle principali consolari della città incidente nei pressi di via Cipro in via Marcantonio Bragadin all’altezza di via dalle 7 di oggi su Viale Tiziano quartiere Flaminio inizio dei lavori di potatura tra via rabirio è largo Ignazio jacometti fino alle 17:30 di domani inoltre ...