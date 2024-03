Tracollo del vino italiano all' estero | soffre quello di qualità | bollicine incluse Si salva lo sfuso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 12 marzo 2024) Sfumato anche per il 2023 il record degli 8 miliardi di euro per l’export di. Prevedibilmente il valore non va oltre i 7,8 miliardi di euro e soprattutto registra un ulteriore calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Ma la cosa più preoccupante, secondo le elaborazioni dell’Osservatorio Uiv-Ismea su base Istat, è che si tratta del terzo calo del millennio e che gli altri due bilanci in negativo avevano riguardato due periodi eccezionali: la crisi economico-finanziaria del 2009 e l’effetto Covid del 2020. Il dato di quest’anno evidenzia, quindi, difficoltà determinate non solo da variabili congiunturali ma anche da fattori di ordine strutturale. Fonte Osservatorio Uiv-Ismea In difficoltà Dop, Igp e rossi Non vanno meglio le cose nei volumi: -1% rispetto al 2022 a 21,4 milioni di ettolitri. L’unica consolazione è che l’Italia ...