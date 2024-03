Tour de France 2024 | Remco Evenepoel sta già studiando le strade della Grande Boucle

foto di Daniele BarracoROMA – A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista , questa estate Francesco De Gregori tornerà in concerto con la sua band per più di 20 date , portando la sua musica ... (lopinionista)

ROMA – A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate Francesco De Gregori tornerà in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la penisola. ... (webmagazine24)