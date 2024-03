Toscana Aeroporti | crescono i passeggeri | 8 | 2 milioni nel 2023 I nuovi voli per l’estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 – Numeri in crescita per, che nei primi due mesi del 2024 ha registrato un totale di oltre 903 mila, evidenziando un aumento del +11,5 per cento rispetto allo stesso periodo del. Lo scorso anno gli scali toscani hanno visto transitare complessivamente 8,2di, con un aumento del +21,8 per cento rispetto al 2022 e un recupero del 99,1 per cento rispetto al 2019. Degli 8,2, oltre tresono transitati dallo scalo fiorentino, che segna così un record storico con una crescita del +38,1 per cento rispetto al 2022 e del +7,1 per cento rispetto all'anno pre-covid del 2019. Anche l'aeroporto di Pisa ha mostrato un aumento del trafficonel ...