Torture al rione Libertà | la versione dei quattro indagati

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi sono svolti questo pomeriggio gli interrogatori di garanzia per isoggetti coinvolti nell’inchiesta in merito allein una palazzina deldi Benevento a tre giovani residenti a San Leucio del Sannio. Sono comparsi dinanzi al Gip Landolfi del Tribunale di Benevento Antonio Barone, 48 anni, che è in carcere, il figlio Vincenzo Cinque, 25 anni, Emanuele Ucci 23 anni e Ludovico Lepore, 53 anni, che sono agli arresti domiciliari. Glisono difesi dagli avvocati Antonio Leone, Luca Russo e Mario Villani. Barone si è avvalso della facoltà non risponde rendendo spontaneamente ladei fatti mentre il figlio, Vincenzo Cinque, ha risposto a tutte le domande formulate dal Pubblico Ministero e dal giudice, evidenziando che le ...

