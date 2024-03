Torta rustica con pasta brisè all’olio | la preparo senza lievito

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 12 marzo 2024) Questaè una bontà: ha una base die un ripieno filante con gli spinaci e lo speck. È deliziosa come antipasto, magari da offrire per solleticare l’appetito degli invitati a cena, oppure come piatto unico in famiglia, o ancora da portare con sé per un pic-nic o una gita fuori porta. Si può consumare calda, tiepida, a temperatura ambiente o anche fredda da frigo. L’impasto non contiene né burro né, è quindi un guscio sottile, fragrante e croccante. Invitante e appagante, è semplice e veloce da preparare, ci garantisce sempre un figurone, ma è facilissima. Volete scommettere? Prepariamola insieme! Si comincia!conbrisé: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...