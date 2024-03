Tornano le Giornate Fai di primavera e si festeggia con Rai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) A Torino, il seicentesco Palazzo Carpano e l'Accademia di Liuteria Piemontese. A Roma, il Ministero dell'Agricoltura dove ammirare il ricchissimo Parlamentino, lo studio del Ministro, il Salone di ricevimento e la Biblioteca, che conserva quasi un milione di documenti. E poi a Milano, la sede di Dolce&Gabbana Beauty, creata nel 2023 negli spazi dell'ex monastero ottocentesco di via Kramer. O a Napoli, il Rettorato e l'Aula Magna storica dell'Università Federico II, per gli i 800 anni della fondazione. Ma soprattutto, il seicentesco Palazzo Labia a Venezia, sede operativa e di rappresentanza della Rai del Veneto dal 1964 con gli affreschi del Tiepolo e poi ancora le Sedi Rai di Palermo e di Torino. E anche il Quartier generale della Marina di Napoli, per tutti ormai il set della fiction Rai Mare fuori. Con 750 luoghi in 400 città e 16 mila apprendisti ciceroni a raccontarli, ...