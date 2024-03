Torna il volo diretto Venezia-New York | la gioia di Zaia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 12 marzo 2024)– “Da ieri Newè più vicina: Delta Airlines ha ripreso i voli tra Tessera e il JFK. Inoltre, la compagnia americana per la prima volta offrirà anche due voli per Atlanta, operando quindi un totale di 17 voli settimanali trae gli Stati Uniti (con la possibilità di coincidenze con oltre 200 città in tutto il Nord America)”. “La ripresa dei collegamenti verso gli hub di Newe Atlanta conferma la crescita costante dei flussi trae il Nord America, che con oltre un milione di passeggeri nell’ultimo anno hanno superato i volumi del 2019. E per il Veneto rappresenta un collegamento fondamentale verso gli Usa, per i qualiriveste da sempre un fascino speciale”. L'articolo L'Opinionista.