Torna d’attualità il Molisannio | Mastella ci crede e rilancia l’idea

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl sindaco Clementeha scritto al presidente della Regione Molise, ai sindaci di Campobasso, Isernia e Termoli e ai presidenti delle Province di Campobasso e Isernia per invitarli a riattivare forme di dialogo istituzionale per la costituzione della Regione. Si legge nella missiva: “Ho appreso dagli organi di stampa che l’iniziativa di alcuni comitati spontanei ha riproposto nel dibattito politico-istituzionale la questione del riassetto territoriale della Vs Regione. In particolare, mi riferisco alla petizione in corso per proporre l’annessione della provincia d’Isernia alla Regione Abruzzo. E’ evidente che la riforma dell’Autonomia differenziata, che è all’esame del Parlamento, alimenti perplessità e timori nella cittadinanza per il rischio reale che le aree interne paghino ancora il prezzo più salato e ...