Torino | quanti infortuni in stagione | Djidji l’ultimo di un lungo elenco

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilsaluta Koffipero, ma è solodi unin, ecco l’analisi e la cronistoria Ilcontinua a dover far i conti con l’infermeria. Se vero è che gli stop forzati – e le più svariate dinamiche che li possono provocare – fanno parte dell’economia della gestione di una squadra di calcio professionistica, non si può non constatare come la scuderia granata abbia dovuto annoverare sotto l’degli infortunati un numero esorbitante di calciatori nel corso della. Quel che colpisce per di più a tal proposito, è come le noie fisico e o muscolari, abbiano interessato più segnatamente uno dei reparti dell’arsenale in possesso di Ivan Juric: quello difensivo. ...